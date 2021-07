Paula Fernandes faz publicação misteriosa e fãs apontam possível gravidez

Paula Fernandes deixou os fãs eufóricos nesta terça-feira (29) ao fazer uma publicação enigmática nas redes sociais. A cantora surgiu ao lado do namorado, o empresário Rony Cecconello, com quem tem um relacionamento desde 2019, e escreveu a seguinte legenda: “Noite especial com ELES!”.

Além de usar a palavra no plural, a sertaneja colocou um emoji que faz referência a uma família com quatro pessoas. Não demorou muito para os internautas começarem a especular que a artista estivesse grávida. “Paula tá grávida???”, quis saber uma seguidora. “Tá vindo bebê aí? Conta!”, pediu outra. “Acho que tem neném por aí”, especulou uma terceira.

Apesar do alvoroço, Paula ainda não se posicionou sobre o assunto.

Veja: