PAULISTA A3: Com equilíbrio, rodada de volta vai definir os finalistas

PAULISTA A3: Com muito equilíbrio, rodada de volta vai definir os finalistas



Após os empates na rodada de ida, mais uma vez, a expectativa é de equilíbrio e da ausência de qualquer favorito

Publicado em 05/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 5 (AFI) – Os dois finalistas do Campeonato Paulista da Série A3 vão ser conhecidos, neste domingo à tarde, quando acontecem os jogos de volta das semifinais. Após os empates na rodada de ida, mais uma vez, a expectativa é de equilíbrio e da ausência de qualquer favorito. Os dois classificados vão garantir o acesso à Série A2 em 2022.

Nacional e Linense vão jogar no Nicolau Alayon

MANDANTES COM VANTAGEM

Apesar do equilíbrio de forças, os dois mandantes entrarão em campo, a partir das 15 horas, com a vantagem do empate porque têm melhores campanhas ao longo da competição.

Na cidade de Votuporanga, o Votuporanguense vai receber o Primavera após o empate quinta-feira por 2 a 2 na cidade de Indaiatuba. O visitante precisa vencer para ser finalista.

NACIONAL EM CASA

No estádio Nicolau Alayon, o Nacional recebe o Linense após o empate sem gols e jogo muito amarrado no estádio Gilbertão, em Lins. Mesmo com a vantagem do empate, o Nacional vai precisar correr muito diante do Linense, que costuma fazer boas apresentações fora de casa.