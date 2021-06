PAULISTA A3: Confira os confrontos da semifinal e os 4 ainda vivos

Paulista

PAULISTA A3: Confira os confrontos da semifinal e os 4 postulantes ao acesso



A competição tem cobertura completa do Placar Futebol Interior, o mais completo do Brasil

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 31 (AFI) – Quatro times seguem vivos na briga pelo acesso na Série A3 do Campeonato Paulista. O Nacional surpreendeu ao despachar o Noroeste e enfrentará na semifinal o Linense, que venceu o São José, com gol nos minutos finais.

Situação semelhante do Primavera. A equipe de Indaiatuba arrancou o empate diante do Barretos no apagar das luzes e conseguiu carimbar a vaga. O adversário será o Votuporanguense, este derrotou o Marília, outro favorito ao título.

São José perdeu vaga no final. Foto: TIÃO MARTINS

CONFRONTOS SEMIFINAIS

O próprio regulamento já previa os confrontos semifinais por classificação geral. Desta forma, o Votuporanguense, primeiro, pega o Primavera, quarto, enquanto o Nacional, segundo, enfrenta o Linense, terceiro.

Assim como nas quartas de final, o time com a melhor campanha tem o direito de dois resultados iguais. No caso, Votuporanguense e Nacional que ainda têm vantagem de atuar emc asa no segundo jogo.

Na semifinal, os dois times que avançarem à final também conquistarão o acesso à Série A2 do Campeonato Paulista.

AS SEMIFINAIS

Votuporanguense (1º) x Primavera (4º)

Nacional (2º) x Linense (3º)

O MELHOR DE FORA

Após fazer apenas a oitava melhor campanha na primeira fase, o Nacional fez valer sua tradição e não deu chances ao Noroeste, dos badalados irmãos Alecsandro e Richarlyson. O time da capital paulista venceu, nesta segunda-feira, em pleno Alfredo de Castilho, por 1 a 0.

O placar só sustentou a campanha do clube no mata-mata, uma vez que venceu, no Comendador de Souza, por 2 a 0. O time de Bauru havia feito a melhor campanha entre os classificados.

Nacional despacha o Noroeste. Foto: Bruno Freitas/Noroeste

LINENSE NO FINALZINHO

O Nacional pegará o Linense, que classificou em tom dramático. Por ter melhor campanha na primeira fase, o São José estava avançando até os 47 minutos da etapa complementar, quando a equipe de Lins surpreendeu ao fazer 3 a 1, em pleno Martins Pereira. Para o time do Vale do Paraíba nada valeu ter vendido em Lins por 1 a 0.

OUTRO CONFRONTO

Já o Votuporanguense classificou ao vencer seus dois confrontos contra o Marília. No Bento de Abreu, levou por 2 a 0. Nesta segunda, no Plínio Marin, fez 2 a 1 e confirmou a classificação. O CAV fez a melhor campanha entre os classificados à semifinal e pegará o Primavera.

O time de Indaiatuba venceu no Ítalo Limongi e precisava de um empate para avançar, mas perdia até os 44 minutos, quando decretou a igualdade por 1 a 1, frente ao Barretos, no estádio Fortaleza.