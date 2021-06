Paulo André é anunciado o novo gerente geral do Real Valladolid

Espanhol

Ex-jogador do Corinthians é anunciado como gerente geral do time de Ronaldo Fenômeno



O ex-diretor de futebol do Athletico-PR será responsável a auxiliar Ronaldo na reconstrução da equipe

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 10 (AFI) – Amigos desde o tempo em que jogaram juntos no Corinthians, Paulo André e Ronaldo Fenômeno mais uma vez estarão juntos em um time de futebol. Nesta quinta-feira (10), o Real Valladolid, time no qual Ronaldo é sócio-proprietário, anunciou a contratação do ex-jogador como gerente geral do clube espanhol.

Foto: Albari Rosa / Gazeta do Povo

O ex-diretor de futebol do Athletico-PR será responsável a auxiliar Ronaldo na reconstrução da equipe para a próxima temporada, que após o rebaixamento, jogará a segunda divisão da Espanha. No time, participará das contratações e todo os assuntos que envolvem futebol.

Após se aposentar dos gramados, Paulo André teve um ano de experiência como dirigente no Athletico, em 2019, quando iniciou uma reformulação total em seu departamento de futebol. Em 2020, o ex-jogador deixou o cargo para a entrada de Paulo Autuori.

Após a confirmação da queda à segunda divisão do Campeonato Espanhol, o Real Valladolid rescindiu o contrato do treinador Sergio González e do diretor esportivo, Miguel Ángel Gómez, após três temporadas no time.