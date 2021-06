Paulo Baier ressalta entrega da equipe em empate na Copa do Brasil

Copa do Brasil

Paulo Baier ressalta entrega do Criciúma em empate na Copa do Brasil



Tigre empatou sem gols contra o América-MG, em Minas. Tigre decide em casa na quarta-feira

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Criciúma, SC, 3 (AFI) – Ainda se recuperando de um dos piores momentos esportivos de sua história, o Criciúma empatou com o América-MG, fora de casa, pela Copa do Brasil. Segundo o técnico e ídolo, Paulo Baier, o empenho dos jogadores foi fundamental para superar a diferença técnica e sair com a chance de decidir em casa.

O jogo aconteceu justamente na data em que o Tigre comemora trinta anos da conquista da competição. O maior feito de sua história.

Paulo Baier, técnico do Criciúma – Foto: Celso da Luz/Criciúma

ORGULHOSO



O comandante ressaltou a entrega da equipe.

“O Criciúma fez um grande jogo, que foi difícil, contra um time de Série A, que é bem treinado. Quem entrou, também entrou bem. O espírito do clube mudou, essa rapaziada está correndo demais. Só tenho a agradecer o empenho que estão tendo. Temos o jogo de volta, e a gente sabe que não tem nada definido”, disse.

FILOSOFIA DO TREINADOR



Paulo Baier também explicou sobre a filosofia de trabalho que deseja implantar no clube. Ele ainda complementou dizendo sobre a experiência de ter sido jogador do clube.

“Estamos com uma ideia de trabalho para o Criciúma, que eu conheço muito bem. Sei o que o clube precisa, o que gosta de ser e sei o que o torcedor gosta. Estamos em uma filosofia de trabalho que é desgastante, com marcação forte, que exige muito. Se não conseguirmos assim, não chegamos a lugar nenhum. Tem que ser assim, um correndo pelo outro”, analisou.

PRÓXIMO COMPROMISSO E JOGA DA VOLTA



O jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil acontece na quarta-feira, às 21h30, no estádio Heriberto Hülse. Antes, o Tigre viaja para o Rio Grande do Sul para enfrentar o São José, no domingo, às 18h, no estádio Francisco Novelletto, pela segunda rodada do Grupo B da Série C.