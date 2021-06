Brasileiro

Paulo Baier vê Criciúma no caminho certo e crê que vaga dará moral na Série C



Invicto na Série C, o Criciúma ocupa a quarta colocação do Grupo B com quatro pontos

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Criciúma, SC, 10 (AFI) – O técnico Paulo Baier comemorou a classificação do Criciúma, nos pênaltis, em cima do América-MG às oitavas de final da Copa do Brasil. Ele acredita que a vaga dá moral ao elenco na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, principal objetivo do time.

“Representa muito (essa classificação), principalmente para mim que estou iniciando e com muitas dúvidas em cima do meu trabalho. Isso é normal. Mas eu tenho confiança no meu trabalho. Acredito no trabalho.

Esses jogadores compraram a minha ideia, de ambiente bom, de seriedade. Não tenho rabo preso com ninguém, sou livre. Passo essa ideia ao jogador. Sou convicto das minhas ideias. Isso dá esperança que a gente vai melhorar”, analisou o treinador do Criciúma.



Baier feliz com a vaga e com o trabalho. (Foto: Celso da Luz / Criciúma)

APOIO DO TORCEDOR!

Paulo Baier também mostrou empatia ao torcedor, que sofreu com a permanência na Série C e ainda amargou o rebaixamento no Campeonato Catarinense. Para o treinador, o torcedor vai aplaudir o time aguerrido que tem sido nos jogos.

“O torcedor estava carente, com sentimento ruim. Conheço bem o torcedor. O torcedor do Criciúma pode até perder, mas se tiver disposição, determinação, pegada, sair com o calção sujo, a camisa rasgada, o torcedor vai aplaudir. É isso que o torcedor quer.

Estamos no caminho certo. Temos pouco tempo de trabalho, mas estamos evoluindo. Agora, tem que focar no domingo, contra o Ypiranga, um timaço. Temos que trabalhar, voltar a ter cobrança. Não queremos parar por aqui. Temos que evoluir”, ponderou Baier.

FESTA DO CRB NA COPA DO BRASIL!

Invicto na Série C, o Criciúma ocupa a quarta colocação do Grupo B com quatro pontos. No domingo, às 11 horas, o Criciúma receberá o Ypiranga, que tem aproveitamento de 100% na vice-liderança, no Heriberto Hülse, pela terceira rodada.