Paysandu-PA x Botafogo-PB – No fechamento da rodada, quem vai vencer a 1ª na Série C?



Ambas as equipes estrearam com empates e agora se enfrentam na noite desta segunda-feira (07) no Estádio da Curuzu

Publicado em 06/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belém, PA, 06 (AFI) – Apenas uma partida irá fechar as disputas da segunda rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta segunda-feira (07). Depois de estrearem com empates, Paysandu e Botafogo-PB se encontram no Estádio da Curuzu, às 20h, em Belém, na busca da primeira vitória dentro da competição para ficar na briga pela liderança do Grupo A.

Atualmente, como todos os outros rivais já entraram em campo por essa segunda rodada, as duas equipes estão no meio da tabela com um ponto somado. Porém quem vencer, irá encostar nos líderes Floresta e Ferroviário, que tem quatro pontos. Em caso de mais uma igualdade, ambos irão seguir na parte intermediária da classificação.

PAYSANDU

Para o duelo, o técnico Vinicius Eutrópio já avisou que não irá fazer grandes mudanças no time titular do Paysandu. O único desfalque certo é o meia Jhonnatan que foi expulso na rodada de estreia contra a Tombense e agora cumpre suspensão. Já o zagueiro Perema, que foi vetado com desconforto na coxa direita na primeira rodada, volta na vaga de Yan.

Paysandu-PA e Botafogo-PB duelam na 2ª rodada da Série C

“Time não deve mudar muito. Eu respeitei os jogadores que ganharam o título estadual. Praticamente, mantivemos aquela escalação, com a ausência apenas do Perema. Agora temos ele de volta, mas não teremos o Jhonnatan. O time sofrerá pouquíssimas alterações”, disse o comandante durante o final de semana semana.

BOTAFOGO-PB

Do outro lado, o técnico Gerson Gusmão também irá manter a mesma base titular do Botafogo-PB em comparação a rodada de estreia. Tanto que que o zagueiro Jan Pieter e o atacante Itamar, anunciados como reforços nessa sexta-feira, não viajaram com o restante do elenco e só devem ser opções para a terceira rodada. De qualquer forma, o comandante acredita em um bom resultado.

“Se tiver que alterar a maneira de jogar, a gente vai alterar. Precisamos mudar. Quando o resultado não vem, é preciso ter alguma mudança, seja ela de postura ou de ordem tática e técnica. Com certeza vamos fazer algumas alterações para tentar deixar o Botafogo-PB numa condição melhor de produzir mais, de criar oportunidades de ataque”, falou o treinador.