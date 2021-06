Brasileiro

Série C: Paysandu tem três desfalques para buscar primeira vitória no Grupo A



Para encarar o Jacuipense, o técnico Vinicius Eutrópio não poderá contar com Jhonnatan, Ruy e Igor Goularte

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belém, PA, 10 (AFI) – Focado em conquistar a primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro, após um empate e uma derrota, o Paysandu fez na tarde desta quinta-feira (10) seu último treino de preparação antes de viajar para Salvador, onde neste sábado (12) irá enfrentar o Jacuipense-BA, no Estádio de Pituaçu, às 19h, pela terceira rodada do Grupo A. Para a partida, o técnico Vinicius Eutrópio tem três desfalques.

São eles: o volante Jhonnatan e o meia Ruy, que sentiram um desconforto na região da panturrilha, foram vetados e sequer viajaram com o restante do elenco, para seguir em Belém em tratamento junto ao Departamento Médico. Já o atacante Igor Goularte, está negociando sua rescisão de contrato e também seguiu na capital paraense. Abrindo uma disputa pela vaga no setor ofensivo, Danrlei e Robinho sairam na frente.

Na atividade realizado em campo reduzido, Eutrópio deu a entender que a única mudança no time titular será mesma essa no ataque, já que os demais jogadores não vinham sendo titular. Antes do treino, os analistas de desempenho mostraram alguns vídeos do time adversários aos jogadores.

Até por conta disso, o Paysandu deve entrar em campo neste sábado (12) com a seguinte formação: Victor Souza; Israel, Perema, Denilson e Bruno Collaço; Bruno Paulista, Paulinho e Ratinho (João Paulo); Marlon, Danrlei (Robinho) e Nicolas.