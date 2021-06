Brasileiro

Pé no chão é o lema no Botafogo-RJ para duelo contra Remo no domingo



Equipe carioca vem de vitória e ainda não foi derrotada na Série B do Campeonato Brasileiro

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 11 (AFI) — Após conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, a equipe alvinegra segue trabalhando para manter os bons resultados e atingir o principal objetivo da temporada. O próximo desafio do Botafogo é contra o Remo, domingo (13/06), às 16h. A partida acontecerá no Raulino de Oliveira.

O lema no clube é pé no chão. É o que pede o experiente zagueiro Gilvan.

“A equipe do Remo é aguerrida, mas faremos de tudo para buscarmos a vitória. Nós precisamos destes três pontos para subirmos cada vez mais na tabela. Não tem favoritismo, temos que colocar os pés no chão. Sabemos que é um campeonato difícil. Devemos encarar cada jogo como uma final e domingo temos mais uma para disputar. Tenho certeza de que sairemos vitoriosos”, disse Gilvan.

O goleiro Douglas Borges acredita que a equipe tem que entrar concentrada para fazer a lição de casa.

“É um confronto direto e vamos jogar em casa apesar de ser em Volta Redonda. Já conhecemos lá e estamos nos preparando bem para fazermos um bom. Sabemos da importância desse jogo e vamos estar preparados para fazermos um grande jogo e sairmos com a vitória “, disse Douglas.

O Botafogo soma quatro pontos na Série B e vem de vitória sobre o Coritiba por 2 a 0.