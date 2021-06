Pelos poderes de Grayskull! Botafogo oficializa Rafael Moura

Brasileiro

Pelos poderes de Grayskull! Clube da Série B oficializa Rafael Moura



Aos 38 anos, He-Man estava livre no mercado após ter deixado o Goiás e assinou até o fim da temporada

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 03 (AFI) – A novela chegou ao fim! O Botafogo anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do atacante Rafael Moura. Aos 38 anos, He-Man estava livre no mercado após ter deixado o Goiás e assinou até o fim da temporada.

“Hoje se inicia um novo ciclo! Novamente na cidade maravilhosa e em um clube de muita tradição. O Glorioso!! Botafogo de tantos ídolos e de uma grande história. Uma honra vestir essa camisa de tanta representatividade”, escreveu em suas redes sociais o 17º reforço do Focão.

Pelos poderes de Grayskull! (Foto: Vitor Silva / BFR)

“Que sua estrela solitária e a minha lá no céu possam enviar boas energias e proteção para que ao final do ano possamos estar comemorando o nosso objetivo. Que eu seja 1 % do que foi um parente meu Heleno de Freitas!!”, completou Rafael Moura, revelando ter parentesco com um dos grandes ídolos do Botafogo.

Após estrear com empate diante do Vila Nova (1 a 1), o Botafogo voltará a campo no sábado, às 21 horas, quando receberá o Coritiba no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada da Série B.