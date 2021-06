Penarol anuncia a chegada de dois meios-campistas e preparador físico

Brasileiro

Série D: Penarol-AM anuncia pacotão de reforços para o elenco e comissão técnica



Equipe Amazonense trouxe o preparador físico Deivison Conbé; o meio campo Emerson Guiotto, ex Resende e o volante Sidney, ex-América-RN

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Manaus, AM, 8 (AFI) – O Penarol segue se reforçando para a disputa do Brasileirão Série D. Nesta tarde de terça-feira, anunciou três reforços para a competição. Um para fazer parte da comissão técnica e outros dois jogadores para reforçar o elenco.

COMISSÃO TÉCNICA



O Leão da Velha Serpa anunciou o preparador físico Deivison Combé, que trabalhou no Manaus na temporada 2019 quando o treinador era Wellington Fajardo. A a última equipe de Combé foi o Central. Mas também tem passagens por Afogados e Crato.

REFORÇOS DENTRO DE CAMPO



Ambos os jogadores que chegaram são para o setor do meio campo. Um deles é Emerson Guiotto, de 27 anos, que estava no Resende. Além da equipe carioca, o jogador tem passagens por Portuguesa Santista, Atlético de Itajaí, Cianorte, Atibaia, Tupi, Desportivo Brasil, Olímpia e Monte Azul.

Sidney, quando atuava pelo América-RN – Foto: Canindé Pereira/América FC

O outro reforço trata-se do volante Sidney, de 33 anos, que estava no Crac. O jogador também tem uma rodagem no cenário nacional e já passou poro River-PI, Nacional-PB, Altos, Globo, Uberaba, América-RN, Sampaio Corrêa, entrou outros.

PRÓXIMA PARTIDA



O próximo compromisso do Penarol é contra o Castanhal. O jogo está marcado para o próximo domingo, dia 13, às 16h. Pela segunda rodada do Brasileirão Série D.