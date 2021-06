Pepsi? Novo volante da Portuguesa tem nome da marca rival, Coca

Copa Paulista

Copa Paulista: Pepsi? Novo volante da Portuguesa tem nome da marca rival



O jogador estava no Boa Esporte (MG) e chega para reforçar o setor de meio de campo da Lusa.

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 03 (AFI) – A Associação Portuguesa de Desportos e seu Departamento de Futebol Integrado anunciam oficialmente a contratação do volante Léo Coca, de 25 anos, como seu novo reforço para a temporada. O jogador estava no Boa Esporte (MG) e chega para reforçar o setor de meio de campo da Lusa.

Revelado na base do São Paulo, onde fez toda sua formação, o segundo volante teve passagem por tradicionais clubes como o Botafogo (SP) e o Internacional (RS). Seus últimos clubes foram em Minas Gerais, no Tupi e no Boa, onde atuou neste primeiro semestre.

Léo Coca é o novo reforço da Lusa

Léo já realizou exames médicos e se apresentou ao técnico Fernando Marchiori e sua comissão técnica. O jogador já está apto para as atividades com o grupo e à disposição do treinador.

COPA PAULISTA

A Portuguesa agora aguarda a Federação Paulista de Futebol para saber os adversários e as datas dos jogos da Copa Paulista, caminho mais fácil para Lusa voltar ao cenário nacional.