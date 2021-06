Pequenas Ações Direcionam a Entrevista de Emprego

Aumente suas chances de sucesso e diminua a ansiedade na entrevista de emprego

Para que o candidato tenha sucesso em uma entrevista de emprego é necessário que se atente a alguns pontos importantes para que não fique aquém do seu potencial de mercado.

Uma entrevista de emprego é uma situação que pode causar ansiedade e nervosismo. No entanto, é possível controlar o nível de ansiedade através de algumas pequenas ações. Todavia, é importante que o candidato adapte as dicas que trouxemos para sua realidade, cultura, objetividade e personalidade.

É importante que tenha foco na sua narrativa

Ao prestar atenção plena ao que você mesmo está dizendo, você aumenta suas chances de sucesso através da construção dos fatos.

Além disso, se atentar ao que você mesmo diz é uma maneira de controlar o seu tom de voz naturalmente, o que é importante dentro de uma entrevista de emprego.

Postura corporal

O corpo fala e por isso você precisa prestar atenção a mensagem que está passando através dos seus gestos e postura. Por isso, evite cruzar braços e pernas, evite gesticular excessivamente, falar muito alto, bem como, evite ter uma postura negativa.

Sendo assim, se posicione plenamente no local que você estiver, mantenha o contato visual com seu entrevistador, tenha um aperto de mão firme ao cumprimentar as pessoas. Haja vista que todos esses pontos são contados dentro da sua postura corporal.

Trabalhe sua respiração

Trabalhar a sua respiração é uma maneira assertiva de diminuir a ansiedade. Isso porque ao respirar profundamente você consegue melhorar o seu raciocínio e diminuir o nervosismo naturalmente.

Além disso, essa também é uma maneira de você melhorar o seu raciocínio quanto à construção de sua narrativa. Por isso, evite atrasos, pois ao chegar um pouco mais cedo ao local da entrevista de emprego você melhora a sua familiarização com o ambiente, bem como, pode trabalhar melhor a sua respiração, direcionando sua postura e narrativa.

Tire suas dúvidas

Muitas pessoas não utilizam esse espaço dado nas entrevistas de emprego para que as dúvidas sejam tiradas. No entanto, é importante que você tire realmente todas as suas dúvidas quanto à vaga, benefícios, horário e remuneração.

Além disso, essa é uma maneira de demonstrar interesse na posição que a empresa está oferecendo. Por isso, não saia da entrevista com nenhuma dúvida.

No entanto, sempre aguarde a sua vez de falar e tenha cuidado para não interromper os demais. Já que por nervosismo muitas pessoas acabam interrompendo a fala das pessoas durante uma entrevista de emprego. Certamente, ao prestar atenção a esses detalhes irá aumentar as chances de sucesso no processo seletivo.