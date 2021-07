Pessoas com menos de 40 anos estão sendo vacinadas contra Covid em Penedo

Redução de faixa etária chega ao 37 anos nesta quarta-feira, 30

Decom PMP

Quem reside em Penedo e tem menos de 40 anos de idade já pode se dirigir até a Central de Vacina contra Covid-19 para receber o imunizante contra o coronavírus.

O município com mais de 35% da população adulta (público-alvo da campanha) já vacinada com a primeira dose da vacina que salva vidas avança na assistência que é referência positiva em Alagoas.

Desde o início desta semana que a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) iniciou a imunização de pessoas da faixa etária abaixo de 40 anos.

Nesta quarta-feira, 30, chega a vez dos que já completaram 37 anos receberem a primeira dose da vacina contra Covid.

A gestão Crescendo Com Seu Povo também informa que está administrando a segunda dose nos agendados, alertando para que as pessoas observem a data que consta no cartão entregue no ato da aplicação da primeira dose.

Gestantes e mulheres com filhos recém nascidos também estão sendo convocadas para receber o imunizante, desde que tenham 35 anos ou mais e algum tipo de comorbidade. Também é preciso apresentar autorização médica para ser vacinada.

O avanço para mulheres em período de gestação ou que são puérperas também se estende para remanescentes quilombolas, portadoras de deficiência permanente e profissionais das áreas de educação ou saúde.

A Central de Vacinação da SEMS Penedo funciona na Escola Estadual Ernani Méro, entre 8h e 16 horas. Quem vai receber a primeira dose precisa apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.

Quem perdeu a data de sua faixa etária pode ter acesso ao serviço em dia posterior, apresentando o Cartão de Vacina contra Covid.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP