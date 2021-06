PIS/Pasep: Trabalhadores poderão sacar dois abonos em 2022

O pagamento do PIS/Pasep ano base 2020 foi adiado pelo Governo Federal. O benefício é direito dos trabalhadores que estiveram em exercício com carteira assinada ao menos 30 dias no ano passado e receberam em média até dois salários mínimos.

A suspensão surgiu após a reunião do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). Desta forma, o que tudo indica, é que o benefício será unificado com o pagamento do abono ano base 2021 em 2022.

No que se refere ao valor do benefício, o teto máximo do programa é de até um salário mínimo, em vigência R$ 1.100. A quantia concedida ao trabalhador depende do tempo de trabalho, sendo no máximo 12 meses.

Vale ressaltar que os valores são corrigidos anualmente conforme o reajuste do piso nacional, beneficiando ainda mais o trabalhador.

Quem tem direito?

O direito ao PIS/Pasep está para os trabalhadores com carteira assinada que exercem suas atividades laborais em instituição privada ou pública. Esses, precisão ter:

Inscrição no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos;

Trabalhado ao menos 30 dias em 2019, podendo ser consecutivos ou não;

Remuneração de, no máximo, dois salários mínimos em 2019;

As informações passadas corretamente pela empresa para o RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).

Número do PIS

Caso o trabalhador não saiba o seu número do PIS, basta procura-lo nos seguintes locais:

Carteira de Trabalho;

Cartão Cidadão;

Consulta ao CNIS;

Consulta a Central de Atendimento da Previdência Social através do número de telefone 135;

Consulta ao atendimento Caixa pelo telefone 0800 726 0207;

Em outros documentos como extrato do FGTS; Termo de Homologação de Rescisão de Contrato e o Cartão Bolsa Família.

Como receber o abono?

Para os trabalhadores que estão cadastrados no PIS, o saldo pode ser verificado em alguns nos canais digitais da Caixa Econômica Federal ou em uma agência.

O saque do abono salarial pode ser feito nos caixas eletrônicos da instituição, nas casas lotéricas ou nos correspondentes bancários da Caixa com o Cartão Cidadão, ou ainda, em uma agência apresentando um documento oficial com foto e CPF.

Já para os trabalhadores cadastrados no Pasep, podem verificar o saldo no site do Banco do Brasil ou pelos telefones 4004-0001, 0800 729 0001 ou 158.

Para sacar o valor, o cidadão pode ir até uma agência do Banco do Brasil com documento oficial de identidade com foto e CPF. Além disso, é possível encaminhar o abono via TED para uma conta em que é titular pelo caixa eletrônico ou pelo site do banco, na opção PASEP.

Veja também: Revisão do FGTS ainda não tem data: vale a pena entrar com uma ação?