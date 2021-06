Pix e confiança: veja o que 76% dos brasileiros afirmaram

Um total de 76% dos brasileiros confiam no Pix, foi o que identificou a pesquisa da plataforma de busca e comparação de softwares Capterra.

O estudo foi feito em todas as regiões do país. Quanto mais jovem, maior a confiabilidade no sistema de pagamento instantâneo, revelou a pesquisa.

Entre aos jovens de 18 a 22 anos, 85% deles afirmaram confiar e utilizar o PIX. Já quando a faixa etária está entre 56 a 65 anos, a confiança no sistema cai para 71%.

Transações de valores altos

A pesquisa ainda revelou que as pessoas estão dispostas a utilizarem o PIX para fazer transações de valores superiores ao que faziam por meio de Doc e TED.

Veja abaixo a porcentagem de confiança dos entrevistados:

68% – alta confiança em transferência de valores maiores;

em transferência de valores maiores; 27% – média confiança em transferência de valores maiores;

em transferência de valores maiores; 5% – média confiança em transferência de valores maiores;

Média de uso PIX

A pesquisa também revelou a média de uso do Pix, no mês, pelo brasileiros.

Um total de 51% realizam transferências pelo PIX de entre uma a quatro vezes no mês;

no mês; Ainda 84% dos entrevistados se mostraram dispostos a pagar pelo Pix compras online ou em lojas físicas.

“É interessante que o varejo (on-line e físico) amplie sua oferta de sistemas de pagamentos para suprir as demandas que surgem com o lançamento de novos métodos”, defendeu, ao Globo, Marcela Gava, analista responsável pelo estudo.

Pix é seguro?

O Pix é um sistema de pagamento que funciona 24h, nos 7 dias da semana. De acordo com informações do Banco Central e o Pix é seguro.

Isso porque conta com pelo menos duas tecnologias de proteção de dados. Uma nova funcionalidade ainda promete prevenir fraudes ou falhas operacionais no sistema de pagamento.

A nova funcionalidade deve ser iniciada no dia 16 de novembro deste ano.

Veja aqui a nova funcionalidade e as tecnologias estão garantido a proteção de dados.

Transações de DOC e TED devem acabar?

Nenhum anúncio deste tipo foi feito até agora, mas a tendência é que pelo menos diminuam.

Isso porque para realização de transferências pelo Pix não há qualquer cobrança. Já para transferência por meio de Ted e Doc pode haver cobrança, dependendo do pacote de serviços que cada cliente possui.