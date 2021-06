PIX Garantido vem para concorrer com cartões de crédito; Veja o porquê!

Mesmo com o sucesso que o PIX alcançou, as novidades não pararam de chegar. Depois de julho de 2021, o Banco Central do Brasil começará a desenvolver as regras para o PIX Garantido entrar em ação. Ele tornará possível parcelar compras através do PIX. Porém, essa função pode entrar em conflito com a nova regra de recebíveis. Com ela em funcionamento ficaria dispensável a existência das registradoras de recebíveis.

O PIX foi lançado em novembro de 2020 e ganhou cada mais relevância no mercado de pagamentos. Ele é gratuito, instantâneo simples. Assim, o meio de pagamento foi aderido rapidamente pelos brasileiros. Em fevereiro de 2021, o PIX já contava com 73 milhões de usuários e mais de 275 milhões de operações realizadas

A vinda desse novo sistema, colocou em dúvida a continuidade do uso dos métodos antigos de transferência. De fato o PIX se mostra um concorrente poderoso. Segundo o Banco Central foram feitas 375 milhões de transferências via PIX entre janeiro e fevereiro de 2021, contra 275 milhões realizadas por TED e DOC.

Com o PIX Garantido, surge a dúvida se ele pode afetar a nova regra de recebíveis. Assim que se realiza uma compra com PIX Garantido de forma parcelada, o pagamento agendado ficaria visível ao pagador e ao recebedor também.

Com a existência da garantia, quem está pedindo o empréstimo solicita ao banco com a chave PIX da instituição. Dessa forma, é possível pagar de forma antecipada e não ter necessidade de usar registradoras de recebíveis.

Nova regra de recebíveis

Nesta segunda-feira (7), os lojistas conseguem fazer o registro de seus recebíveis através de um único sistema, com a regra dos recebíveis que entrou em vigor. Com isso, as solicitações de empréstimo pode alterar a forma como ocorre, além de alterações na diferença dos custos entre o que é cobrado dos clientes e do dinheiro captado pelo banco.

Isso traz vantagens para as micro e pequenas empresas. É importante salientar que os recebíveis são recursos que os donos de comércio receberão no futuro, com a venda parcelada de algo ou pela diferença de tempo entre o pagamento à vista no cartão e a data que o dinheiro entra em caixa. Essa diferença de tempo acaba tornando o pagamento de juros.

Antes dessa mudança na dinâmica dos recebíveis, que inclusive foi adiada duas vezes pelo Banco Central, os comerciantes precisavam escolher um domicílio bancário para receber os créditos das vendas realizadas com cartões de crédito e débito. Na maior parte das vezes as negociações de empréstimos e adiantamento de recebíveis também eram realizadas com essa instituição bancária.

Com a chegada dessa nova regra o lojista pode dar a vários bancos o acesso a sua agenda de recebíveis que passam pelas credenciadoras. Enquanto as credenciadoras deverão registrar esses dados no sistema para ser visível a outras instituições.

PIX garantido e recebíveis

A chegada do PIX garantido ao mercado pode proporcionar uma série de benefícios aos pequenos empreendedores. Com a possibilidade de parcelamento o PIX Garantido entra em concorrência direta com os cartões de crédito, que caso não se adaptem diminuindo as taxas podem perder espaço no mercado.

Outro recurso importante do PIX garantido é que o dinheiro será recebido de qualquer forma. Caso o dia do pagamento da compra chegue e o cliente não tenha recursos para quitar a conta com o comerciante, existe um intermediário que pode auxiliá-lo com o pagamento, que pode ser tanto uma fintech ou um banco. Então o cliente passa a estar devendo o intermediário e não ao lojista.

E agora a maior vantagem que o PIX Garantido pode trazer aos empreendedores é a antecipação dos recebíveis sem pagamento de juros ou com juros mais baixos. Ou seja, ele chega para desburocratizar esse adiantamento de recebíveis tornando mais fácil e leve ao bolso do consumidor.

Como já dito antes o PIX já desbancou o boleto, o TED e o DOC, e agora com essa nova tecnologia vem para concorrer com os cartões de crédito, trata-se por fim de mais uma opção de pagamento e mais uma maneira para facilitar a vida dos micro e pequenos empreendedores.