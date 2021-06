PLACAR FI: Com Série B e Euro, confira os RESULTADOS da SEXTA-FEIRA



Além da Série B e da Eurocopa, o PLACAR AO VIVO acompanhou a Seleção Brasileira Feminina

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – A sexta-feira teve o PLACAR AO VIVO do PORTAL FUTEBOL INTERIOR acompanhando em TEMPO REAL os jogos de Ponte Preta e Guarani pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Durante o dia ainda teve amistosos da Seleção Brasileira Feminina e a abertura da Eurocopa com a excelente vitória da Itália.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA SEXTA-FEIRA (11):



CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B

Guarani 1 x 3 Náutico

Sampaio Corrêa 1 x 0 Ponte Preta

AMISTOSOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA – FEMININO

Brasil 3 x 0 Rússia

EUROCOPA

Turquia 0 x 3 Itália