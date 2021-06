PLACAR FI: Com zebras na Copa BR, confira os RESULTADOS de 4ª FEIRA

PLACAR FI: Com zebras na Copa BR, confira os RESULTADOS da QUARTA-FEIRA



O dia foi dedicado às decisões pela terceira fase da Copa do Brasil, final da Série A3 e semifinal do Paranaense

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – A quarta-feira definiu mais nove times classificados às oitavas de final da Copa do Brasil. Desde o período da tarde, o PLACAR FI do PORTAL FUTEBOL INTERIOR acabou os duelos da terceira fase em TEMPO REAL. Foram muitos gols, zebras e tensão com cobranças de pênaltis.

A quarta-feira também foi reservado para a cobertura EXCLUSIVA da decisão do Campeonato Paulista da Série A3 entre Primavera e Linense, em Indaiatuba. Só que os times não colaboraram e ficaram no zero.

Por fim, pelo Campeonato Paranaense, o Londrina largou na frente por uma vaga na decisão ao vencer o Operário por 1 a 0, no estádio do Café, em Londrina.

A Juazeirense surpreendeu o Cruzeiro e está nas oitavas de final

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA (09):

COPA DO BRASIL (3ª FASE)

Bahia 1 x 0 Vila Nova

Juazeirense 1 (3) x (2) 1 Cruzeiro

Palmeiras 0 (3) x (4) 1 CRB

Athletico-PR 1 x 0 Avaí

ABC 3 x 0 Chapecoense

Vasco 1 x 1 Boavista

Red Bull Bragantino 2 x 1 Fluminense

Atlético-GO 0 x 0 Corinthians

Criciúma 2 (3) x (2) 2 América-MG

CRB FESTEJA ELIMINAÇÃO DO PALMEIRAS

CAMPEONATO PAULISTA – SÉRIE A3 (FINAL)

Primavera 0 x 0 Linense

CAMPEONATO PARANAENSE (SEMIFINAL)

Londrina 1 x 0 Operário