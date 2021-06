Plataforma oferece aulas de forró e shows especiais em mês do São João

Forró, fogueira, quadrilha. Em 2021, mais uma vez, as tradições juninas vão precisar se adaptar às medidas sanitárias contra a contaminação pela Covid-19. Uma opção para quem deseja se distrair dentro de casa é aproveitar a programação da Stage Pluss. Todas as segundas feiras, os assinantes da versão Premium da plataforma poderão aproveitar as aulas de forró com Dan Forrozim, que foi dançarino da Banda Stakazero.

Cada aula contará com um passo diferente e possibilitará que o assinante possa rever quantas vezes quiser, aprimorando o estilo desse gênero tão brasileiro. Todo o material será gravado e dividido em módulos, ajudando a quem não dispensa um bom ‘bate coxa’.

Nos dias 23 de junho, véspera de São João, e 30 de junho, quando se comemora São Pedro e o encerramento dos festejos juninos, a Plataforma exibirá dois shows ao vivo com os artistas Pecebes Rabelo e Targino Godim. Inspirado em Dominguinhos, Percebes investe no tradicional Forró Pé de Serra.Já Godim é conhecido pela canção Esperando na Janela e por ser uma das expressões mais autênticas da música nordestina.

No dia 27 de junho, a Stage fará uma live na página do Instagram juntamente com a mestre em dança Soiane Gomes, que apresentará o e-book : Arromba Chão que anima o salão, Quadrilha de São João. A obra integra o Projeto “Memórias, Danças e Transformações das Quadrilhas Juninas de Salvador” é resultado da dissertação de Soiane, desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

O estudo revela as narrativas das memórias dos quadrilheiros juninos quanto às características que compõem as quadrilhas juninas soteropolitanas, além de apresentar o mapeamento de grupos de Quadrilhas Juninas da Região Metropolitana de Salvador e o histórico de concursos locais, regionais e nacionais, como importantes espaços de transformações.

A obra também traz as atuações do Fórum Permanente de Quadrilhas Juninas, ação decorrente da pesquisa, que promove espaços coletivos de reflexão, debates e articulação em busca de políticas públicas para as quadrilhas juninas na Bahia.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, categoria Memória, (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

A Stage também pensou em quem ainda não é assinante e deixará um pacote disponível com o valor de R$5,00 por aula. Para saber mais, acesse.