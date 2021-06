Polícia prende acusada de matar atriz de filmes eróticos

Em 2020, Luane Honório de Souza, conhecida como atriz de filmes eróticos sob o nome de Aline Rios, foi esfaqueada dentro da casa onde morava, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (7), a Polícia Civil do Rio prendeu a mulher acusada do crime.

A acusada é uma amiga que dividia apartamento com a atriz, e foi encontrada nesta segunda no centro de Nilópolis, com o mandado de prisão preventiva expedido contra ela.