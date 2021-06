Ponte acerta com Cleylton e sonda Cleberson, do Juventude

Brasileiro

Série B: Ponte acerta com zagueiro que estava no Emirados e sonda defensor do Juventude



O clube campineiro trabalha forte para reformular o elenco visando brigar pelo acesso na Série B.

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 07 (AFI) – A Ponte Preta anunciou a contratação do zagueiro Cleylton, de 28 anos, que estava atuando no futebol dos Emirados Árabes. Além dele, a Macaca sondou a possibilidade de acertar com Cleberson, do Juventude. O clube campineiro trabalha forte para reformular o elenco visando brigar pelo acesso na Série B.

O zagueiro Cleylton, de 28 anos, é esperado nesta terça-feira, no Majestoso, onde passará por exames médicos e clínicos, e – em sendo aprovado – será integrado ao elenco da Ponte Preta para a disputa da série B do Brasileiro 2021. Natural de Fortaleza, o atleta de 1m90 se destacou na Base do Ferroviário-CE em 2012 e de lá foi para o SUB20 do Grêmio-RS.

Cleylton, à direita, é o novo reforço da Ponte

Depois de passar por outros times do Rio Grande do Sul e de uma passagem pelo Mirassol em 2016, o atleta seguiu para Portugal, onde defendeu o Belenenses de 2017 a 2019, ano em que se transferiu para o futebol dos Emirados Arábes, no qual defendeu as cores do Hatta Club até 2020.

MAIS NOMES…

Já Cleberson tem 28 anos e fez 14 jogos com a camisa do Juventude. Passou também por CSA e Sport.

O técnico Gilson Kleina tem para a posição até o momento: Ednei, Rayan, Ruan Renato, Thiagão, além do recém-contratado Cleylton.

SÉRIE B

A Ponte Preta estreou na Série B perdendo para o Brusque por 2 a 1 e empatando com o Vasco da Gama por 1 a 1. Na próxima rodada, o desafio é diante do Sampaio Corrêa, na sexta-feira, às 19h, no estádio Castelão.