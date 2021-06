Ponte encara o Vasco no Brasileiro Feminino A2; RB pega o Alético-GO

Brasileiro Feminino

BRASILEIRO FEMININO A2: Rodada começa no Sábado; Ponte tenta primeira vitória no domingo



Ainda há sete equipes 100% que jogam no final de semana. Rodada começa no sábado com seis jogos e termina no domingo

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 4 (AFI) – Nesta sábado, inicia-se a quarta rodada do Brasileiro Feminino A2 com seis partidas no período da tarde. Destaque para As meninas do Ceará, que estão 100%, assim como o rival Botafogo-PB, que também soma nove pontos. As equipes se enfrentam pelo Grupo C, às 15h, na cidade do Vozão, às 15h. Restante da rodada acontece no domingo.

Ceará tenta manter 100% contra o Botafogo-PB – Foto: Pedro Chaves/cearasc.com

JOGOS DO INTERIOR

As equipes do interior entram em campo no domingo, ambas às 15h. Pelo Grupo F, a Ponte Preta visita o Vasco, no estádio Nivaldo Pereira, em busca de sua primeira vitória. Até aqui, três vitórias em três jogos. Enquanto que no Grupo D, o RB Bragantino recebe o Atlético-GO, em Jarinú. O Massa Bruta tentará manter os 100% de aproveitamento.

SÓ SABEM GANHAR



Ao longo do final de semana, todas as sete equipes que estão 100% entrarão em campo. No Grupo A, o Real Ariquemes visitas as meninas do Esmac, às 10h. No Grupo B, o Fortaleza enfrenta, fora de casa, o JC Futebol Clube e tenta chegar ao 12 pontos.

No Grupo E, o Galo encara o Juventude, às 15h, no estádio Lomanto Júnior. E para fechar, as meninas do Vasco tentam alcançar os 12 pontos no Grupo F contra a Ponte Preta, que só empatou até aqui.

REGULAMENTO

Os times foram divididos em seis grupos com seis equipes cada, que se enfrentam dentro da chave em turno único. Ao fim, os dois melhores de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados gerais avançam às quartas de final.