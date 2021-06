Ponte Preta acerta empréstimo do atacante Fessin junto ao Corinthians

Brasileiro

EXCLUSIVO! Ponte Preta acerta empréstimo de meia do Corinthians



Fessin defendeu o Bahia na temporada passada e não seria aproveitado por Sylvinho

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 02 (AFI) – A Ponte Preta acertou nesta quarta-feira o empréstimo do meia Fessin junto ao Corinthians até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B. A informação é EXCLUSIVA do Portal Futebol Interior.

Natural de Campina Grande-PB, o meia de 22 anos foi revelado nas categorias de base do ABC e contratado pelo Corinthians em 2018, mas no ano seguinte sofreu uma grave lesão na fíbia durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Sem ter oportunidades no time principal, Fessin foi emprestado ao Bahia na temporada passada. Com a camisa tricolor, o meia disputou 26 partidas e marcou três gols.

Fessin é o novo reforço da Ponte Preta para a Série B (Foto: Divulgação/Bahia)

Como é de praxe, a Macaca aguarda a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato para confirmar a contratação do jogador, que tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2022.

Desde que encerrou a participação no Paulistão, a Ponte Preta vem passando por mudanças em seu elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, com chegadas e saídas de jogadores.

MAIS SOBRE ELE

O Portal Futebol Interior entrou em contato com Marcos Valença, setorista do Bahia na Rádio Sociedade, para saber um pouco mais da passagem de Fessin pelo Esquadrão e as principais características do novo reforço pontepretano.

“Fessin veio para o Bahia para pegar um ritmo de jogo, já que tinha passado por uma cirurgia que o deixou de fora dos jogos por quase um ano.

Aqui ele atuou no time de transição, no primeiro momento, porém, com a pandemia, ele foi incorporado ao elenco principal, já que o Bahia chegou a perder algumas peças (como por exemplo Élber).

Não chegou a figurar entre os titulares, mas era frequentemente utilizado pelo Dado Cavalcanti”, comentou o jornalista.

No Bahia, de acordo com Marcos Valença, Fessin foi utilizado atuando na beirada do campo e é uma peça que pode ajudar a Ponte Preta na sequência da Série B.