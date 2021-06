Ponte Preta e Vasco se enfrentam por reabilitação na Série B

Brasileiro

Ponte Preta x Vasco – Dupla pressionada e estreia de Kleina na Macaca



Os dois times estrearam com derrota na Série B e precisam da vitória para amenizar a pressão na Série B

Publicado em 05/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 05 (AFI) – Ponte Preta e Vasco estrearam na Série B do Campeonato Brasileiro com derrota e agora se enfrentam neste domingo, às 16 horas, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada, visando somar os primeiros pontos na competição.

A Ponte Preta vem de derrota para o Brusque por 2 a 1, em Santa Catarina, num duelo em que o time esteve muito abaixo e mereceu o revés. O mesmo vale para o Vasco, que recebeu o Operário e perdeu por 2 a 0 em São Januário, no Rio de Janeiro.

O confronto deste domingo marcará a reestreia do técnico Gilson Kleina no comando do time campineiro. Ele assumiu a vaga deixada por Fábio Moreno, que retornou à função de coordenador de futebol do clube.

PONTE COM MUDANÇAS

Com a semana livre para trabalhar, Kleina fez alguns testes no time titular da Ponte Preta. Porém, na última quinta-feira ganhou uma baixa: Rayan, que vinha fazendo bons treinamentos, voltou a sentir desconforto na perna em que lesionou durante o Campeonato Paulista e foi vetado pelo departamento médico.

As principais dúvidas do treinador estão no meio-campo e ataque. No meio, Kleina deve apostar na entrada do jovem Léo Naldi. Se optar pela manutenção do mesmo esquema tático, o jogador ficaria com a vaga de Vini Locatelli. Contudo, existe a possibilidade de o time ser montado com três volantes e neste caso atuariam Dawhan, Léo Naldi e Vini Locatelli.

No ataque, Paulo Sérgio deverá, enfim, virar opção no banco de reservas. O atacante não vive boa fase e pode ser substituído por Camilo, que atuaria improvisado e ‘flutuando’ no setor. Neste caso, Renatinho seria colocado no meio e Niltinho jogaria pela beirada do campo.

Gilson Kleina deve mudar a Ponte para enfrentar o Vasco

VASCO COM ESTREIA

No Vasco o clima é de alívio após a vitória sobre o Boavista-RJ, por 1 a 0, na Copa do Brasil. Contudo, a comissão técnica sabe que é essencial uma sequência de resultados positivos para afastar e imensa desconfiança do torcedor.

Para o duelo contra a Ponte Preta, o técnico Marcelo Cabo deverá optar pela estreia do volante Michel como titular, ele que foi contratado junto ao Grêmio. Daniel Amorim, ausente contra o Boavista, também é opção, mas para o banco de reservas.

Dois dos mais experientes do elenco, o zagueiro Leandro Castán e o meia Marquinhos Gabriel foram liberados pelo departamento médico, mas ainda serão melhor avaliados antes de reassumiram a condição de titular, o que naturalmente deverá acontecer.