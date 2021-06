Brasileiro

Série C: Por indicação de Bolívar, Santa Cruz contrata goleiro ex-Náutico



Trata-se de Marcão, de 29 anos, que nesta temporada estava jogando a elite do Campeonato Mineiro pelo Uberlândia, atuando nos 12 jogos

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Recife, PE, 02 (AFI) – Depois de estrear no Campeonato Brasileiro da Série C com derrota para o Manaus por 2 a 0, o Santa Cruz segue vasculhando o mercado para reforçar seu elenco para a sequência da temporada de 2021. A bola da vez no Estádio do Arruda é o goleiro Marcão, de 29 anos, que chega por indicação de Bolívar, com quem trabalhou no Vila Nova.

Faltando apenas o anuncio oficial, ele chega para disputar a titularidade da meta da Cobra Coral com Jordan, Geaze e o prata da casa Jaime. Marcão conhece bem o futebol pernambucano, já que na temporada passada, também vestiu as cores do Náutico. Ao todo, fez cinco jogos com a camisa do time rival, antes de se transferir para o Vila Nova.

Marcão é o novo goleiro do Santa Cruz

Marcão fez toda sua categoria de base no futebol italiano, tanto que detem dupla nacionalidade e também chegou a jogar na Croácia. Em 2016, retornou ao Brasil onde jogou por diversos times, entre eles: Rio Claro-SP, Operário de Várzea Grande-MT e Brasil de Pelotas. Nesta temporada, jogou a elite do Campeonato Mineiro pelo Uberlândia, atuando nos 12 jogos como titular

Agora, a diretoria corre contra o tempo para regularizar o atleta a tempo da segunda rodada. O próximo jogo da Santinha é contra o Floresta, no sábado (05), às 17h, no estádio do Arruda, O confronto é válido pela segunda rodada do Série C.