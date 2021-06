Portal FI traz os melhores da 2ª rodada da Série C do Brasileiro

Brasileiro

Seleção FI da 2ª rodada da Série C tem domínio de 100%’s e de time que fez 5 a 0



Dentre os destaques ficam para três representantes do Volta Redonda e quatro do Novorizontino, entre eles o técnico Léo Condé

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 07 (AFI) – Depois de duas rodadas de tirar o fôlego, apenas três times conseguiram os 100% de aproveitamento neste início de Campeonato Brasileiro da Série C, são eles: Novorizontino-SP, Ypiranga-RS e Botafogo-SP, todos do Grupo A. Tanto que a base da Seleção FI desta segunda rodada vem em cima desses três times e também do Volta Redonda-RJ que fez 5 a 0 no Manaus-AM, aplicando a maior goleada da atual edição.

Tanto que o time carioca colocou três representantes entre os melhores da rodada: o lateral-direito Júnior Amorim, o meia Luciano Naninho e o atacante MV, que marcou dois gols na goleada.

O setor ofensivo, inclusive, é completo por dois jogadores do Novorizontino: Douglas Baggio e Guilherme Queiroz que também balançaram às redes duas vezes nesta rodada, na vitória por 4 a 1 sobre o Ituano, fora de casa.

CONFIRA A SELEÇÃO FI DA 2ª RODADA DA SÉRIE C:



CONFIRA A ATUAÇÃO DE CADA JOGADOR:

Goleiro:

Igor Bohn (Botafogo-SP) – Após abrir o marcador no primeiro tempo, o Botafogo controlou e cozinhou o Paraná no segundo tempo. Quando o Paraná tentava criar algo, Igor aparecia e salvava o Botafogo. Foi assim em chute de Gustavinho e em outros dois chutes de Reis no segundo tempo.

Lateral-direito:

Júnior Amorim (Volta Redonda) – Acabou cansando e sendo substituído por Marcinho, mas enquanto esteve em campo contribuiu para a goleada do Volta Redonda. Teve uma atuação segura na defesa e deu a assistência para Luciano Naninho.

Zagueiro:

Rayne (Figueirense-SC) – Foi suado, mas o Figueirense conquistou o primeiro resultado positivo na Série C. Na tarde de sábado (05), o time alvinegro recebeu e venceu o Oeste, pelo placar de 1 a 0. Apesar da vitória, o sistema defensivo foi um dos grandes destaques do time alvinegro, em especial para o zagueiro Rayne, que foi impecável nos desermes e pouco deixou a equipe paulista chegar com perigo ao ataque.

Zagueiro:

Willian Machado (Botafogo-PB) – No fechamento da rodada, em duelo disputado na noite desta segunda-feira (07), o Botafogo-PB conseguiu vencer o Paysandu, em Belém, pela primeira vez na história do confronto entre as duas equipes. Apesar do ataque ter ido bem, a defesa do Belo também teve seu destaque. O zagueiro Willian Machado foi impecável defensivamente e mereceu estar na Seleção FI.

Depois de vencer o Ituano, o Novorizontino colocou quatro representantes na Seleção FI

Lateral-esquerdo:

Paulinho (Novorizontino) – Remanescente da campanha do Paulistão, o lateral-esquerdo segue na condição de titular e tendo boas apresentações. Na goleada sobre o Ituano por 4 a 1, em Itu, não foi diferente.

Foi dele, por exemplo, o cruzamento para o primeiro gol de Douglas Baggio. Paulinho é muito regular e, assim como todo time, vive grande fase.

Volante:

Mikael (Ypiranga-RS) – Dois jogos e duas vitórias, esse é o retrospecto do Ypiranga-RS neste início de Série C. Neste sábado (05), o time gaúcho visitou e venceu o Mirassol, por 2 a 1 e segue firme e forte na briga pela liderança do Grupo A. Um dos destaques foi o volante Mikael, que logo nos primeiros minutos de jogo, em um chute forte, colocou sua equipe em vantagem e foi determinante para um bom resultado.

Meia:

Dudu Figueiredo (Criciúma-SC) – Foi o jogador que mais tentou tirar o zero do placar. Além de armar jogadas com bons passes, sempre que tinha chance, arriscava chutes de fora da área, mas esbarrou na excelente atuação do goleiro adversário.

Meia:

Luciano Naninho (Volta Redonda) – Remanescente do ano passado, Luciano Naninho é titular absoluto no Volta Redonda. Na goleada sobre o Manaus, o meia ajudou a organizar as jogadas ofensivas e ainda apareceu dentro da área para deixar sua marca, fazendo o terceiro dos cinco gols.

Atacante:

Douglas Baggio (Novorizontino-SP) – Douglas Baggio foi o melhor jogador em campo na vitória do Novorizontino sobre o Ituano por 4 a 1, em Itu. O atacante fez dois dos quatro gols, um deles de cabeça, apesar da sua baixa estatura. O Novorizontino mandou em campo e fez o Novelli Júnior virar seu ‘salão de festas’ em pleno sábado de manhã.

No fechamento da rodada, o Botafogo-PB venceu o Paysandu-PA

Atacante:

Guilherme Queiroz (Novorizontino-SP) – O comando de ataque do Novorizontino é avassalador. Além de Douglas Baggio, Guilherme Queiroz também mostrou que é peça importante no elenco do Tigre na briga pelo acesso na Série C do Brasileiro. Ele fez dois gols, mostrando sua presença de área e faro de artilheiro para manter o time na liderança do Grupo B.

Atacante:

MV (Volta Redonda)

Precisou de 14 partidas para desencantar com a camisa do Volta Redonda, mas parece que agora abriu a porteira. Na goleada sobre o Manaus, por 5 a 0, MV foi o melhor jogador em campo com dois gols.

Técnico:

Léo Condé (Novorizontino-SP) – No placar mais elástico do Grupo B, o Novorizontino dominou o Ituano em pleno Novelli Júnior e goleou por 4 a 1. Desde o Campeonato Paulista, Léo Condé armou o time de Novo Horizonte de uma forma que dá trabalho aos adversários. O resultado está dentro de campo: o time foi campeão do Troféu do Interior e atualmente está com 100% de aproveitamento na Série C – são duas vitórias em dois jogos disputados.