Post de beijo de Vitória Strada e Marcella Rica recebe comentários homofóbicos

As atrizes Vitória Strada e Marcella Rica sofreram ataques homofóbicos em uma postagem no Instagram que aparecem se beijando. O casal estrela a capa da revista Glamour e Vitória postou uma das fotos da edição.

“Mês de recarregar as forças para continuar lutando pelo direito que todos temos de ser e de amar, seja como for. Porque o mundo fica mais feliz quando tem mais gente amando e existindo na sua verdade, e fica ainda mais bonito colorido”, escreveu Vitória na legenda.

No entanto, também tiveram internautas que postaram comentários homofóbicos contra as duas. Pra que tanta exposição? Acho desnecessário”, escreveu um homem. “O que estão fazendo com o nosso mundo? Estão acabando com a instituição família”, disse outro.”Pra que isso?”, perguntou uma mulher. “Acho imprópria a foto! Nem é por questão sexual”, escreveu outro.