Postos do INSS vão ficar fechados no feriadão

Os segurados que estão com atendimento marcado nos postos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) amanhã e sexta-feira terão que reagendar a ida ao posto. Devido ao feriado de Corpus Christi e ao ponto facultativo autorizado pela Portaria Nº 6.146, de 1º de Junho de 2021, eles estarão fechados. Somente em algumas cidades, onde houve antecipação do feriado, as agências funcionarão normalmente apenas na quinta-feira (3), como na capital paulista e cidades do grande ABC. Também funcionarão as agências de Vitória/ES, Divinópolis/MG, além das unidades dos estados da Paraíba e Piauí.