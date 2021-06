Prefeitura de Fortaleza – CE anuncia novos Processos seletivos com 800 vagas

No Estado do Ceará, a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) e a Secretaria Municipal da Educação (SME) da Prefeitura de Fortaleza, faz saber aos interessados a abertura de novos editais de processos seletivos que tem por objetivo preencher 800 vagas em diversas especialidades em cargos de Professores Substitutos.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital nº 19/2021: Pedagogia; e Pedagogia Bilíngue;

Pedagogia; e Pedagogia Bilíngue; Edital nº 20/2021: Matemática (192); Ciências (14); Geografia (60); História (20); Educação Física Bilíngue; Educação Física (50); Ensino Religioso (60); Língua Portuguesa (192); Língua Portuguesa Bilíngue; Língua Inglesa (192); e Artes (20).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. A remuneração oferecida será no valor de R$ 19,73 hora/aula, mais 20% referente à regência de classe.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 15 de junho de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal. O valor da inscrição está fixado em R$ 110,00.

PROVAS

As seleções contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos específicos da área e didática. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 04 de julho de 2021, no horário das 15h às 18h para os candidatos do edital nº 19/2021 e no horário das 9h às 12h aos candidatos do edital nº 20/2021.

EDITAL 19/2021

EDITAL 20/2021