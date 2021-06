Prefeitura de Lages – SC divulga novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Lages – SC via Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 06 vagas em cargos de nível fundamental e superior na administração municipal.

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para os cargos de Médico perito (1 vaga); Motorista de ônibus (1 vaga); Pedreiro (1 vaga); Soldador (1 vaga); Assistente social (1 vaga); e Encanador (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.190,30 a R$ 3.926,08, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 14 de junho de 2021, presencialmente, na sala de reunião da Secretaria de Assistência Social e Habitação, situada na Praça João Ribeiro, nº 37, Centro, no horário das 8h às 14h.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova de títulos, currículo e tempo de serviço na área da vaga, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válida até 31 de dezembro de 2021, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 06/2021