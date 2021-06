Prefeitura de Santa Rosa – RS abre novo Processo seletivo de Estágio

A Prefeitura Municipal de Santa Rosa – RS via Centro de Integração Empresa Escola (Ciee), divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 12 vagas para estudantes de nível médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Médio: Ensino Médio; Normal – Aproveitamento de estudos – Pós Médio (5); Contabilidade; Técnico em Administração; e Técnico em Administração;

Ensino Médio; Normal – Aproveitamento de estudos – Pós Médio (5); Contabilidade; Técnico em Administração; e Técnico em Administração; Superior: Ciências Contábeis; Engenharia Elétrica; Pedagogia (5); Administração (2); e Recursos Humanos.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. A bolsa auxílio mensal será no valor de R$ 894,14, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 9 de junho de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial do Centro de Integração Empresa Escola Ciee-RS.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa e conhecimentos gerais. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 13 de junho de 2021, de forma remota no site do Ciee, das 9h às 10h30.

A seleção é válida por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021