Presidente da FENAPAF teria falsificado documentos para ficar no cargo

Brasileiro

Presidente afastado da FENAPAF teria falsificado documentos para ficar no cargo



Junta Governativa apresenta as tentativas frustradas de Felipe Leite de comprovar legitimidade da profissão

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 7 (AFI) – Enquanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está em crise, não menos diferente está a entidade que cuida dos jogadores profissionais do Brasil. Após muitas denúncias, o último presidente foi afastado do cargo e está sendo investigado. A briga pelo poder agora está na Justiça.

A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol – FENAPAF – através de sua Junta Governativa, apresentou em seu site oficial uma série de documentos que comprovariam a tentativa do ex-presidente Felipe Leite comprovar ser um ex-jogador de futebol. Esta seria a condição básica para ele ocupar a presidência da Federação dos Atletas Profissionais.

Leite teria, segundo a Junta, apresentado documentos falsos e tentado ‘manobras amadoras’ na tentativa de, no futuro, reassumir o cargo.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DA FENAPAF

A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol – FENAPAF, através de sua Junta Governativa, esclarece.



1. Durante o mandato de Felipe Augusto Leite, alguns sindicatos iniciaram uma investigação interna para apurar se o presidente realmente havia sido jogador profissional.

2. Em 26 de junho de 2017, o Sindicato de Atletas SP recebeu a resposta de um e-mail enviado à CBF, no qual solicita ao Departamento de Registro a certidão oficial de Felipe Augusto Leite (enviada a todos os ex-atletas para fins de aposentadoria e INSS). Conforme pode-se ler abaixo, a responsável nega existir qualquer contrato profissional registrado em seu nome.

INFORMATIVOS |

CBF – Certidão Felipe Augusto Leite solicitação e resposta via e-mail

INFORMATIVOS |

FELIPE AUGUSTO LEITE – CBF certidão

3. Com a negativa oficial, os sindicatos ajuizaram um processo de Produção Antecipada de Provas em face de Felipe Augusto Leite e CBF, no dia 04 de dezembro de 2019, que levou o número

0101362-17.2019.5.01.0005 da 5ª Vara do Trabalho/RJ.

4. No processo, a CBF voltou atrás e afirmou ter recebido cópias da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de Felipe Augusto Leite (CBF n⁰ 94057) através da Federação Norte Rio-Grandense de Futebol, que por sua vez havia recebido documentos do América-RN, clube que Leite supostamente teria jogado de 1990 a 1993.

INFORMATIVOS |

Produção Antecipada de Provas – Documentos CBF

5. A documentação, no entanto, apontou duas falhas graves. A primeira foi a falta do número do contrato profissional (existente em todos). A segunda diz respeito à série da CTPS, que até o início dos anos 2000 era única para a categoria dos atletas profissionais (série 600). A apresentada pela CBF leva a série 009.

6. PIS FALSO – Desde fevereiro de 2013, o PIS (Programa de Integração Social) é exigido por lei para qualificar membros de uma entidade classe, com o objetivo de evitar que pessoas alheias à categoria participem das diretorias. Como não poderia cumprir essa documentação, Felipe Augusto Leite usou o número do PIS de outro atleta, Álvaro Felipe da Silva, com número de série 1325855064-5, número este que consta na ata de sua última eleição. (LEIA ABAIXO).

INFORMATIVOS |

PIS FALSO – FELIPE AUGUSTO LEITE

7. Em mais uma prova contundente, ao puxar o NIT (PIS) de Felipe Augusto Leite em 2015 através do site na DATAPREV, de conhecimento público, constou outro número de Série, conforme pode-se ler em anexo.

INFORMATIVOS |

NIT PIS 2015 – FELIPE AUGUSTO LEITE – DATAPREV

8. Diretoria Ilegal – Felipe Augusto Leite não parou por aí. Dissolveu o conselho da FENAPAF sem assembleia (o que é ilegal) e nomeou nova diretoria sem que os atletas tivessem sido indicados por sindicatos (novamente ilegal).

9. Permitiu que esses atletas nomeados de forma ilegal passassem a representar as contas da FENAPAF junto aos bancos, o que resultou na denúncia dos demais sindicatos e consequentemente no bloqueio das contas da entidade.

10. O impasse vem gerando um enorme atraso nos pagamentos de Direito de Arena dos atletas.

LISTA COMPLETA DE DOCUMENTOS DO CASO:

INFORMATIVOS |

NIT PIS 2015 – FELIPE AUGUSTO LEITE – DATAPREV

INFORMATIVOS |

Sindicato Municipal – Arquivamento de Registro Sindical

INFORMATIVOS | INFORMATIVO SAPESP

Diário Oficial da União – Convocação de Assembleia Geral Extraordinária FENAPAF

INFORMATIVOS |

Fenapaf Sindicatos x AGE x Sentença (Principal)

INFORMATIVOS |

PIS FALSO – FELIPE AUGUSTO LEITE

INFORMATIVOS |

Produção Antecipada de Provas – Documentos CBF

INFORMATIVOS |

FELIPE AUGUSTO LEITE – CBF certidão

INFORMATIVOS |

CBF – Certidão Felipe Augusto Leite solicitação e resposta via e-mail

INFORMATIVOS |

FENAPAF ATA ASSEMBLEIA GERAL 22 DE FEVEREIRO DE 2021

INFORMATIVOS |

ATA NOTARIAL ASSEMBLEIA GERAL FENAPAF – 22-02-2021

INFORMATIVOS |

Sindicato Municipal Recurso Administrativo – Indeferimento 19-02-2021

INFORMATIVOS |

Fenapaf – notificação prazo para Felipe Leite demonstrar sua condição de atleta profissional – 20 01 2021

INFORMATIVOS |

Fenapaf impugnações – 22 10 2019

INFORMATIVOS |

ASSEMBLEIA FENAPAF 2019