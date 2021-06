Copa do Brasil

Presidente do Bahia diz ter sido ameaçado em jogo da Copa do Brasil. VÍDEO!



Dirigentes tricolores também criticaram a presença de torcedores do Vila Nova no estádio

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Salvador, BA, 02 (AFI) – O Bahia se aproximou das oitavas de final da Copa do Brasil ao ganhar do Vila Nova, por 1 a 0, em Goiânia, na última terça-feira, pelo jogo de ida da 3ª fase. Mas isso não quer dizer que as coisas foram tranquilas dentro e fora de campo.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o presidente Guilherme Bellintani aparece dizendo que foi ameaçado por uma pessoa durante a partida nas arquibancadas do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Guilherme Bellintani disse ter sido ameaçado em Goiânia (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

“Tá me ameaçando o que rapaz? Estou sendo ameaçado no estádio. Acabou de me dizer se eu conheço a Esquadrão”, diz o mandatário tricolor. A torcida Esquadrão Vilanovense é a principal organizada do Vila Nova.

MAIS CONFUSÃO

Guilherme Bellintani estava acompanhado de outros dirigentes do Bahia, entre eles o vice-presidente Vitor Ferraz, que utilizou as redes sociais para criticar o tratamento recebido em Goiânia.

“Festival de absurdos hj em Goiânia: 1 – Presença de torcedores do Vila Nova e pessoas no estádio além do número permitido; 2 – Os torcedores sentaram em local destinado a delegação do Bahia; 3 – Fomos ameaçados por um dos torcedores; 4 – Dois pênaltis escandalosos não marcados”, postou o dirigente tricolor.

Na súmula da partida, o árbitro gaúcho Jean Pierre Gonçalves Lima “ignorou” a confusão que aconteceu na arquibancada e relatou apenas um xingamento por parte do vice-presidente Vitor Ferraz.

CONFIRA O VÍDEO DE GUILHERME BELLINTANI SENDO AMEAÇADO