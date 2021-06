Presidente do City abre o cofre para contratar atacante ‘lendário’

Inglês

Presidente do Manchester City abre o cofre para contratar atacante ‘lendário’



Após a declaração do presidente, a imprensa inglesa apontou que o City irá em busca da contratação do atacante inglês Harry Kane

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 02 (AFI) – Após não renovar com o atacante Sergio Agüero, ídolo do clube e que agora veste a camisa do Barcelona, Khaldoon Al Mubarak, presidente do Manchester City, confessou em entrevista que o clube buscará um reforço nesta janela de transferências para substituir a vaga de ‘lenda’ do time inglês, para substituir o argentino.

COM AVAL

Após a declaração do presidente, a imprensa inglesa apontou que o City irá em busca da contratação do atacante inglês Harry Kane, do Tottenham, que há pouco tempo não confirmou sua permanência no time de Londres.

Foto: Divulgação / Tottenham

“Nós perdemos uma lenda muito importante, com a saída do Sergio Agüero. Um lugar muito difícil de ser preenchido, mas estou confiante de que vamos encontrar o jogador certo para essa vaga”, afirmou Al Mubarak.

DE OLHO NO MERCADO

Com isso, o dirigente dará uma boa grana para Guardiola buscar um reforço de peso para o ataque do City, que chegou em sua primeira final de Liga dos Campeões na história nesta temporada, mas acabou sendo derrotado pelo rival Chelsea. Além de Kane, Haaland e Jack Grealish são cogitados no atual campeão inglês.

“Há outras áreas dentro do grupo que obviamente precisam de investimento. Não são muitas, não é questão de quantidade, mas de qualidade. É a hora de mandarmos a forte mensagem de que não há contentamento, que não estamos satisfeitos”, continuou o presidente.

“Acredito que temos um elenco fenomenal. Você não vence a Premier League e chega na decisão da Champions se não tiver um time incrível. Nós vamos trazer mais qualidade para o grupo em algumas posições-chave”, finalizou.