Primavera 2 x 2 Votuporanguense – E a vaga na A2 de SP fica indefinida

Primavera 2 x 2 Votuporanguense – E a vaga na A2 de SP segue indefinida…



O CAV chegou a virar e sentir o ‘gostinho’ da vitória, mas acabou sofrendo o empate

Publicado em 03/06/2021

Indaiatuba, SP, 03 (AFI) – No primeiro duelo da semifinal do Campeonato Paulista da Série A3, Primavera e Votuporanguense ficaram no empate por 2 a 2, na tarde desta quinta-feira, no estádio Ítalo Lilongi, deixando a briga pelo acesso totalmente aberta.

Como fez melhor campanha na somatória das fases, o Votuporanguense terá o direito de jogar pelo empate no jogo de volta, neste domingo, às 15h, na Arena Plínio Marin. Para o Primavera, só a vitória interessa para retornar à Série A2 de São Paulo.

O Primavera começou melhor e precisou de apenas quatro minutos para abrir o marcador. Eduardo Junior recebeu dentro da área e chutou em cima da marcação. Antes da bola entrar, Samuel Guedes acabou empurrando para o fundo das redes. O segundo quase saiu na sequência em cabeçada venenosa de Bonassa.

Votuporanguense vira, mas cede empate ao Primavera. Foto: Rafael Bento.

O time de Indaiatuba perdeu a oportunidade de liquidar a fatura e deixou o Votuporanguense crescer. Aos 15 minutos, Murilo avançou em velocidade, saiu de frente para o gol e encheu a bomba. André Luiz salvou. Após o susto, o Primavera recuou e acabou sendo castigado.

Aos 47 minutos, em bate e rebate dentro da área do Primavera, João Marcos acabou aproveitando a sobra para deixar tudo igual.

No segundo tempo, o Votuporanguense continuou pressionando e chegou ao gol da virada aos cinco minutos. Após bela troca de passe, com extrema facilidade no campo ofensivo do Primavera, Léo Cunha cruzou para dentro da área, Vinícius Diniz ganhou a dividida com o defensor e chutou para fazer 2 a 1.

Em vantagem, foi a vez do CAV recuar e chamar o adversário para o seu campo de defesa. O Primavera foi com tudo para cima e conseguiu buscar o empate aos 37 minutos. Bonassa aproveitou uma saída errada do goleiro Talles para estocar de cabeça para o gol, bem quando tudo indicava que o Votuporanguense sairia vencedor.

O CAV ainda buscou uma reação no fim, mas não conseguiu impedir o empate. Ainda houve um princípio de confusão, mas os ânimos foram contidos pela ‘turma do deixa disso’.

Crédito: Oscar Silva.