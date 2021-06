Principais Acontecimentos da Idade Contemporânea

A Idade Contemporânea: principais acontecimentos

O termo Idade Contemporânea se refere à um dos tantos períodos da história da humanidade. Essa Era se inicia com o fim da Idade Moderna, que ocorre no século XVIII, e acontece até os dias de hoje.

Os diferentes acontecimentos desse período, tanto no mundo como no Brasil, são muito cobrados nas principais provas do país, como os concursos, o ENEM e os vestibulares.

Assim, é fundamental que você saiba o que foi a Idade Contemporânea e quais foram os seus principais acontecimentos.

A Idade Contemporânea: Introdução

Historiadores se dividem quanto à data de início da chamada Idade Contemporânea. Isso porque, alguns especialistas afirmam que essa teria ocorrido com a consolidação na Primeira Revolução Industrial, no ano de 1760, e outros, por sua vez, afirmam que o início ocorreu no ano de 1789, com a Revolução Francesa.

De qualquer maneira, é importante que você saiba que a Idade Contemporânea se inicia com o fim da Idade Moderna e consolida um período de intensas transformações sociais, políticas e tecnológicas.

Vamos ver, a seguir, quais são os principais acontecimentos da chamada Era Contemporânea.

A Idade Contemporânea: No Brasil