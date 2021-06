Proativa RH anuncia vagas de emprego pelo país

Proativa RH anuncia vagas de emprego disponíveis para diversos trabalhadores de diferentes áreas de atuação em todo o país. São mais de 23 oportunidades abertas, onde há a disponibilidade de vagas exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Veja, a seguir, quais são os cargos ofertados!

A Proativa RH divulgou mais de 23 oportunidades de emprego para profissionais de diferentes funções de trabalho em todo o território nacional. Dentre as vagas, estão os cargos a seguir:

Técnico de Manutenção Eletrônico;

Colorista;

Operador de Produção;

Técnico de Desenvolvimento de Embalagens;

Analista de Administração de Pessoal Jr;

Analista de Fraudes JR;

Estágio na área Química (Administrativo) – exclusivo para PCD;

Estágio em Laboratório (Bancada) – exclusivo para PCD;

Colorista Jr;

Analista de Marketing Jr;

Analista de Estoque Jr – exclusivo para PCD;

Assistente de Operação I;

Estágio em Marketing Estratégico – exclusivo para PCD;

Estágio em Administração – exclusivo para PCD;

Assistente Administrativo Gestão de Contratos – exclusivo para PCD;

Analista de R&S – Bilíngue;

Analista de R&S – Tech Recruiter;

Auxiliar de Separação – exclusivo para PCD;

Técnico de Manutenção I (Mecânica);

Estagiário de Meio Ambiente;

Preparador de Produção;

Assistente Financeiro Contas a Receber – exclusivo para PCD;

Project Controller.

A depender da função, a empresa disponibiliza aos novos colaboradores, além da remuneração conforme o mercado de trabalho, benefícios como convênio médico, vale transporte, restaurante interno e seguro de vida.

Como se inscrever

A Proativa RH anuncia vagas com benefícios para profissionais de diversas regiões do país. Para se inscrever em uma das oportunidades, os candidatos devem acessar o link de participação, considerar todas as informações referentes e, cadastrar o currículo atualizado em candidate-se.

