Prorrogação do auxílio emergencial 2021: saiba tudo que você precisa saber

Você quer ficar por dentro das últimas notícias sobre a prorrogação do auxílio emergencial 2021 e se o benefício seguirá até dezembro? Haverá um novo benefício social prometido após o fim do auxílio? Leia este artigo até o final e descubra o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, revelou a respeito.

Prorrogação do auxílio emergencial: Qual será o valor?

Se a prorrogação do auxílio emergencial 2021 de fato for confirmada, Guedes já adiantou o valor: será o mesmo que está sendo pago até agora de R$ 150 e R$ 375.

Sendo R$ 150 para quem mora sozinho;

E R$ 250 para famílias com mais de uma pessoa;

E o valor máximo de R$ 375 para famílias com mães chefes de família;

Haverá prorrogação do auxílio emergencial até dezembro?

De acordo com as últimas notícias sobre a prorrogação do auxílio emergencial 2021 ainda não se sabe. O que se tem dito é que o benefício deve ser pago por pelo menos mais dois meses.

“Possivelmente vamos estender agora o auxílio emergencial por mais 2 ou 3 meses, porque a pandemia está aí. Os governadores estão dizendo que em 2 ou 3 meses a população adulta vai estar toda vacinada”, defendeu Guedes, em live promovida pela Frente Parlamentar do Setor de Serviços

Qual seria o custo para os cofres públicos?

Paulo Guedes afirmou que o custo para prorrogação do auxílio emergencial 2021 deve ser de R$ 9 milhões. Isso considerando apenas um mês.

“Se a vacinação em massa prossegue e a população está toda vacinada até o final de setembro, seriam mais R$ 18 bilhões”, apontou o ministro.

Outro benefício social deve ser liberado após o fim do auxílio emergencial?

Guedes defendeu que depois desta prorrogação do auxílio emergencial 2021, deve ser liberado um benefício social: o “novo Bolsa Família, já reforçado”.

Sendo que, a expectativa do governo, é aumentar a média de pagamento do benefício de atuais R$ 190 para aproximadamente R$ 250.

Os pagamentos seriam iniciados no último trimestre de 2021.

Por outro lado, especialista indica ser ilegal a ideia de Paulo Guedes para aumentar Bolsa Família. Entenda aqui.

Brasil está retomando seu espaço na economia?

Para Guedes, sim.

De acordo com o ministro, o país estaria “saindo gradualmente de uma recuperação cíclica baseada em consumo, no auxílio emergencial e em medidas de emergência” e avançando para “crescimento sustentado”.