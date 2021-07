Prova de vida digital para inativos da Prefeitura termina na quarta-feira (7) em Salvador

Termina na próxima quarta-feira (7) o prazo para aposentados e pensionistas realizarem a prova de vida digital, indispensável para quem recebe o benefício pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipais de Salvador (RPPS). O procedimento pode ser feito pelo celular do beneficiário, que deve baixar o aplicativo Meu RPPS, disponível para Android e iOS, para assim realizar, com segurança e comodidade, a prova de vida por meio de reconhecimento facial. A ferramenta possui ainda um tutorial mostrando o passo a passo para fazer a prova de vida.

Até o momento, das cerca de 11 mil pessoas, entre aposentados e pensionistas, quase 3.974 (33%) pessoas já realizaram a ação, obrigatória para garantir a continuidade do pagamento do benefício. Ou seja, ainda restam 8.048 beneficiários (67%) sem realizar a comprovação. O diretor de Previdência da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), Daniel Ribeiro, chama a atenção das pessoas para que façam o procedimento antes do prazo.

“A prova de vida é obrigatória. Essa é uma exigência das normas que regulam os regimes de previdência, para que os aposentados e pensionistas continuem recebendo os seus benefícios. O procedimento é rápido, fácil e seguro. E se o segurado tiver qualquer dificuldade, temos um tutorial disponível no site da Previdência e estamos também com uma força-tarefa realizando atendimento por telefone e e-mail, para tirar dúvidas e orientar as pessoas quanto à realização da prova de vida digital”, destaca Ribeiro.

Contatos – prova de vida da RPPS:

Telefone para atendimento ao público: (71) 3202-3440

E-mail para atendimento ao público: previdencia@salvador.ba.gov.br

Link para tutorial aqui

Cartilha aqui