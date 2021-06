PSG anuncia oficialmente a contratação do meia Wijnaldum, ex-Liverpool

Francês

PSG anuncia a contratação de meia que estava apalavrado com o Barcelona



Reunido com a seleção holandesa para a disputa da Eurocopa, Wijnaldum irá desembarcar em Paris após a competição europeia

Campinas, SP, 10 (AFI) – Ativo no mercado, o Paris Saint Germain anunciou, na manha desta quinta-feira (10), a contratação do meio-campista holandês Gini Wijnaldum, de 30 anos, que estava no Liverpool nas últimas cinco temporadas. O jogador assinou com o PSG até 2024 e reforça a equipe de Neymar e Mbappé.

Após ter um acordo verbal com o Barcelona, quando ainda estava no Liverpool, o Paris Saint-Germain ofereceu ao atleta o dobro do que os espanhóis haviam acordado, fazendo com que o holandês mudasse sua opinião.

Revelado no Feyenoord-HOL, o meia passou por PSV-HOL e Newcastle-ING antes de chegar ao Liverpool-ING em 2016. Titular absoluto desde então, Wijnaldum conquistou um Campeonato Inglês, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes, disputando 237 partidas pelos Reds, anotando 22 gols.

“Ingressar no Paris Saint-Germain é um novo desafio para mim”, detalhou Wijnaldum após assinar seu contrato. “Participo agora de um dos melhores cursos de formação da Europa e estou ansioso por poder trazer a minha vontade e a minha determinação para este ambicioso projeto. O Paris Saint-Germain provou seu status nos últimos anos e estou certo de que juntos, para nossos apoiadores, poderemos ir mais longe e mais alto”, comemorou o jogador, que brilhou no Liverpool.

OLHO NO MERCADO

Conhecido por trazer grandes reforços, o PSG está de olho no mercado de transferências e sonda diversos jogadores. Além de Wijnaldum, oficialmente anunciado, o clube francês está próximo de anunciar a contratação do jovem goleiro Gigi Donnarumma, que também chegaria sem custos à Paris. Messi e Cristiano Ronaldo também são desejos time francês para esta janela de transferências.