Psicoterapia e o sucesso no trabalho: Qual a relação?

A relação entre a psicoterapia e o sucesso no trabalho podem ser observadas a partir de diversas esferas. Quando praticamos o autoconhecimento desenvolvido na psicoterapia, a tendência é que tenhamos um maior controle de nossas emoções, melhorando assim as nossas tomadas de decisão e os relacionamentos interpessoais.

Entretanto, os benefícios não param por aqui. Ainda existem outras vantagens de associar a psicoterapia com o processo de crescimento pessoal, e é isso que você irá descobrir no artigo de hoje.

Qual a relação entre psicoterapia e o sucesso no trabalho?

A seguir explanamos a relação entre psicoterapia e o sucesso no trabalho para que você compreenda a importância de cuidar da sua saúde mental nesse sentido:

1- Melhore as suas relações com os seus colegas

Quando você inicia o seu processo terapêutico, passa pelo desenvolvimento de diversas esferas de sua vida. Uma delas está relacionada à inteligência interpessoal. Isto é, você começa a desenvolver a sua forma de interagir e se relacionar com as pessoas em sua volta.

Com isso, quando você começa a ter uma maior consciência das suas emoções, passa a agir de maneira mais equilibrada diante das outras pessoas, diminuindo assim os conflitos; as falhas na comunicação e até mesmo as frustrações nas relações.

2- Entenda os seus limites

Entender os seus próprios limites também é importante para uma vida mais saudável e, consequentemente, bem-sucedida no trabalho. Quando reconhecemos até que ponto conseguimos chegar, sabemos os melhores caminhos que podem ser seguidos, dentro do nosso tempo e considerando o nosso bem-estar.

Consequentemente, nossas decisões tendem a ser muito mais assertivas e de acordo com a nossa capacidade de crescimento.

3- Desenvolva o seu autoconhecimento e autoanálise

Desenvolver o autoconhecimento é uma das mais fortes relações entre psicoterapia e o sucesso no trabalho. Assim você passa a enxergar a si mesmo com mais profundidade, entendendo as suas ações e consequências; auto analisando os seus resultados; aprendendo com os erros; conhecendo seus pontos fortes e fracos; etc.

4- Beneficie-se da sua autorresponsabilidade

Seguindo o mesmo ponto acima, a partir da psicoterapia você pode começar a praticar a sua autorresponsabilidade. Dessa maneira você consegue enxergar até que ponto algo está ao seu alcance, ou depende de um terceiro. E quando percebe que alguma coisa depende só de você, é capaz de tomar as medidas cabíveis para lidar com a situação.

Diferente do que acontece quando não nos responsabilizamos e simplesmente culpamos outras pessoas pelos nossos erros.

5- Saiba gerenciar as suas emoções no ambiente corporativo

Saber gerenciar as emoções também é uma forte relação entre psicoterapia e o sucesso no trabalho. Quando conseguimos enxergar as nossas emoções com mais clareza, passamos a diminuir as chances de que elas nos controlem.

Como resposta a isso, tendemos a ter um dia a dia muito mais equilibrado, tranquilo e promissor, tendo em vista que a racionalidade estará presente em diversos momentos do cotidiano.

E você? Está pensando em fazer psicoterapia? Comente aqui embaixo a sua opinião sobre o assunto!