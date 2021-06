Puma renova seu contrato com o Palmeiras até 2024

Brasileiro

Empresa de material esportivo renova com gigante paulista até 2024



Puma e Palmeiras estão juntos desde 2019, após o Verdão romper um contrato com a Adidas, que durava desde 2006

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 08 (AFI) – A Puma seguirá fornecendo materiais esportivos ao Palmeiras. Na manhã desta terça-feira (08), o time paulista anunciou em suas redes sociais a renovação de contrato com a empresa, que seguirá estampando a camisa do clube pelo menos até 2024.

Foto: Divulgação / Palmeiras

Puma e Palmeiras estão juntos desde 2019, após o Verdão romper um contrato com a Adidas, que durava desde 2006. O contrato com a Puma estava assinado até dezembro deste ano, mas as partes decidiram renovar antes do término.

“Esse é um momento muito especial para a Sociedade Esportiva Palmeiras, com a renovação do contrato de patrocínio de material esportivo com a Puma. Uma parceria vitoriosa, exclusiva, que teve muito êxito neste período e que agora se renova. É um orgulho para o Palmeiras assinar novamente um contrato com a Puma, e esperamos seguir com novas conquistas nesse novo ciclo”, afirmou Maurício Galiotte, presidente do Palmeiras.

Além dos produtos esportivos cedidos ao Palmeiras e a produção dos uniformes, a Puma também possui bastante influência no time feminino do Palmeiras, onde em setembro acertou o patrocínio de 23 jogadoras do elenco. A próxima fase, é a produção de material para os sócios do clube paulista.

“As pessoas que trabalham no Palmeiras e na Puma compartilham valores. Seja no comportamento nos jogos ou no dia-a-dia como empresa, somos duas famílias de pessoas rápidas, que se fortalecem uma à outra e têm um futuro incrível juntas. Estou orgulhoso de pertencer a esse time e feliz em renovar esse contrato. Tenho certeza de que o sucesso dos últimos anos vai se repetir para os próximos. É uma honra para a Puma ser parceira do Palmeiras”, disse Sebastian Diaz, presidente da Puma no Brasil.