qual combustível compensa mais para seu bolso?

O preço da gasolina vem subindo muito nos últimos meses. O valor médio do litro desse combustível subiu 28,24% apenas no período entre a metade de abril e começo de junho. Deste modo, a gasolina atingiu os R$ 5,676, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Com a alta no preço da gasolina surge uma questão para quem possui carros flex. Qual combustível compensa mais? Etanol ou gasolina? Nesse sentido, a conta para responder essa pergunta é muito simples. Basta dividir o valor do etanol pela gasolina. Se o resultado for superior a 0,7, é mais vantajoso abastecer com gasolina. Caso seja menor, compensa abastecer com etanol.

Isso ocorre porque o etanol tem 70% da eficácia da gasolina, em termos energéticos. Dessa maneira, um litro deste combustível libera apenas 70% da energia que um litro de gasolina liberaria. Sendo assim, para o etanol ser vantajoso seu preço não pode superar 70% do valor do combustível fóssil.

No entanto, não há necessidade de sair fazendo contas nos postos de sua cidade. Isso porque segundo a ANP, em nenhum estado brasileiro o etanol está sendo economicamente vantajoso. Os dados foram divulgados por uma tabela nacional de preços médios, válida do dia 13 a 19 de junho.

Vale ressaltar que também existe a questão ambiental entre os combustíveis. A gasolina acaba sendo muito pior nesta questão, pois retira uma quantidade de carbono que está no subterrâneo e adiciona à atmosfera na hora de sua queima. Já no caso do etanol, o carbono em sua composição já estava presente na atmosfera.

Preços do etanol e da gasolina

Segundo a tabela nacional de preços, divulgada pela ANP, o estado onde o etanol está mais caro é o do Amapá. No estado, o álcool está mais caro que a gasolina, custando R $5,250 e R $4,944 respectivamente. Desse modo, ao se realizar a divisão dos preços o valor obtido é de 1,06.

Por outro lado, o estado do Mato Grosso apresentou o menor preço para o etanol na tabela. Entretanto, mesmo assim o preço do álcool não está compensando em relação a gasolina. Além disso, em São Paulo o valor da divisão dos preços dos combustíveis ficou em 0,78.

Todavia, não são todos os carros que possuem a mesma eficiência rodando com etanol. Ou seja, o fato do álcool gerar 70% da energia que a queima da gasolina gera não garante essa eficácia no seu carro. Atualmente, a maioria dos carros flex possuem uma configuração intermediária, que não otimiza o uso de nenhum dos dois combustíveis.

Sendo assim, para descobrir a eficiência de seu veículo, basta realizar uma outra conta simples. Divida o valor em km/l do etanol pela gasolina . A critério de exemplo, se o seu carro anda 6 km/l e 10 km/l respectivamente, o preço do álcool não pode passar de 60% do preço da gasolina, pois o resultado da divisão é 0,6. A eficiência de seu veículo pode ser consultada através do Selo de Eficiência Energética emitido pelo Conpet.