Quando o mel é bom: Ana dá nova chance para Rodrigo em ‘A Vida da Gente’

A música de SImone e Simaria traz verdades: quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Assim fará Ana (Fernanda Vasconcellos) em ‘A Vida da Gente’. Depois de terminar com Lúcio (Thiago Lacerda), a ex-jogadora de tênis irá reatar com Rodrigo (Rafael Cardoso), por quem se apaixonou no passado. “A vida te rrouxe de volta”, dirá o arquiteto.