Quem pode sacar o FGTS e abono PIS/Pasep em 2021? Saiba mais

Se você trabalha com carteira assinada, saiba que pode receber uma quantia considerável ainda em 2021. Acontece, que muitos trabalhadores têm benefícios disponíveis no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e abono salarial PIS/Pasep, porém não sabem.

Esses recursos são de direito do trabalhador que teve depósito feito há mais de três anos ou ganhou alguma ação na Justiça com direito a indenização ou correção. Além disso, herdeiros e dependentes de beneficiários já falecidos podem sacar esses valores.

As instituições responsáveis pelos repasses desses benefícios, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, acumulam cera de R$ 4,83 bilhões em recursos não retirados. Só as contas do FGTS inativas do ano base 2019 calcula aproximadamente R$ 18 milhões, de acordo com a Caixa.

Como sacar o benefício?

Os trabalhadores com carteira assinada entre os anos de 1971 a 1988 precisam apresentar a documentação que comprove o exercício regulamentado. Já os herdeiros ou dependentes, precisam provar o falecimento do titular, bem como a ausência de outros sucessores.

Para sacar o abono salarial do PIS, basta se dirigir a uma agência, casa lotérica, terminal de autoatendimento ou nos correspondentes Caixa Aqui. O resgate será realizado com o Cartão Cidadão e a senha cadastrada. Já para sacar o Pasep, o trabalhador deve comparecer ao Banco do Brasil.

