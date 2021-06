Quem vai ganhar, Argentina ou Brasil? Responda no insta e veja o filme

Brasileiro

Quem vai ganhar, Argentina ou Brasil ? Responda no instagram e veja ‘O último jogo’



Futebol Interior, Pandora Filmes e Belas Artes à la Carte vão sortear 10 vouchers online para os seguidores do Instagram

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

A velha rivalidade entre Argentina e Brasil é o tema de O Último jogo, uma comédia nacional dirigida por Roberto Studart e o leitor do FI pode ganhar acesso grátis à plataforma de streaming do Belas Artes à la Carte.

Para participar é simples. Basta seguir os perfis do instagram do Futebol Interior @futebolinterior e @belasartesalacarte, curtir a foto oficial do sorteio e comentar indicando um amigo.

O SORTEIO

No dia 14 de junho, às 19 horas, ocorrerá o sorteio e depois serão divulgados os ganhadores pelo Instagram. Participe !

O ÚLTIMO JOGO



No filme, a cidade de Belezura vive da indústria moveleira, mas sua única fábrica está prestes a fechar e todos perderão o emprego. Boa parte do time de futebol trabalha lá.

A partida contra os arquirrivais argentinos seria a única chance dos moradores terem uma grande alegria, mas a equipe não vai nada bem e, se nos próximos dias não aparecer um craque, estará perdida.

A chegada de um forasteiro, conhecido como ‘O Fantasista’ (Bruno Belarmino), muda tudo. Ele é um craque com a bola no pé, mas ele e sua mulher (Betty Barco) precisam ser convencidos a ficarem até o dia do jogo. Para isso, os moradores inventam uma série de mentiras.

SOBRE O À LA CARTE

É a plataforma streaming do cinema Petra Belas Artes.

Uma nova maneira de ver filmes em qualquer lugar: com curadoria especial como a do Cinema Belas Artes, aqui você encontra um acervo de filmes cults, clássicos e recentes pensado para você que ama uma programação de qualidade.