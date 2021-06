Racing-URU aciona Fluminense na Fifa e cobra R$ 2 milhões

Brasileiro

Racing-URU aciona gigante brasileiro na Fifa e cobra R$ 2 milhões



Time uruguaio cobra o valor restante da negociação envolvendo o meia Michel Araújo.

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 08 (AFI) – O Fluminense tem um novo problema para se preocupar em relação a dívidas. Isso porque o Racing, do Uruguai, entrou na Fifa para cobrar o valor restante da negociação envolvendo o meia Michel Araújo.

O Fluminense adquiriu 50% dos direitos de Michel em 2020 por 800 mil dólares, mas atrasou as parcelas, restando ainda 400 mil dólares (cerca de R$ 2 milhões na cotação atual). O caso já está na Câmara de Resolução de Disputas da entidade internacional e teve um julgamento em 18 de maio, mas cabe recurso do Fluminense.

Michel tem contrato com o time brasileiro até 2023, mas está emprestado ao Al Wasl, dos Emirados Árabes.

Na negociação, o Flu ganhou 500 mil dólares e colocou opção de compra em 3 milhões de dólares (R$ 16,8 milhões).

O meia fez 45 partidas, com dois gols e uma assistência pelo Flu. Além do Racing, Independiente del Valle, do Equador, e Boston River, do Uruguai, também acionaram o Tricolor das Laranjeiras na Fifa.