Rádio Bahia FM e Gshow Bahia estreiam especial ‘Prosas Juninas’

A Rádio Bahia FM e o Gshow Bahia estreiam, nesta sexta, 11/6, o programa especial Prosas Juninas, que leva ao público muitos causos, histórias e sucessos que marcam o São João, com muito humor e irreverência. Os jornalistas Pablo Vasconcelos e Michely Santana batem um papo divertido com artistas do cenário baiano e nacional, das 12 às 13 horas.

Serão quatro episódios (11, 18, 25/06 e 02/07), com transmissão de áudio pela rádio (88,7 FM) e de áudio e vídeo no Gshow.com/saojoaodaredebahia. O primeiro episódio conta com a participação de Adelmário Coelho e Flávio José. Para os episódios seguintes, estão confirmadas as participações de Israel e Rodolffo, Cris Lima, Del Feliz e Vitor Fernandes, presencialmente ou por videochamada.

Esta é mais uma ação multicanal do projeto São João da Rede Bahia com foco na promoção da cultura local, que conta com programação na internet, na televisão, no rádio e no jornal. Além do Gshow Bahia e da Rádio Bahia FM, há conteúdos nas redes sociais da TV Bahia, nos programas locais do Jornalismo e do Entretenimento, no G1 Bahia, iBahia e Jornal Correio.