Rafa Brites decide mudar de área e passa em vestibular para psicologia

A jornalista Rafa Brites, ex-funcionária da Globo, decidiu investir em uma nova área profissional e passou no vestibular para psicologia. A novidade foi compartilhada pela própria famosa nas redes sociais.

Através de um longo relato, a esposa de Felipe Andreoli celebrou a conquista e destacou a expectativa para o processo de aprendizado.

“CALOURA pronta pra ‘CRINGEAR’ na ‘Facul’! Nem acredito, mas passei no vestibular. Saiu hoje o resultado e a ‘Impostora’ aqui tava achando que não ia passar. Pois bem, passei! Agora são 5 anos (presencial) não existe faculdade de Psicologia a distância, tenho 34 anos e minha primeira graduação foi em administração. A segunda (que nem fiz o TCC), mas fiz toda ela foi em comércio exterior. Eu achava que viveria o universo corporativo, errada eu não estava porque hoje eu vivo dentro das empresas sim, mas fazendo palestras sobre autoconhecimento que sempre foi minha paixão”, iniciou ela.

Em seguida, a também influenciadora digital revelou o motivo de ter escolhido a área: “Engraçado como muitas vezes achamos que nossa paixão não pode ser profissão. Eu tive uma trajetória profissional bem diversa, mas entendi que isso não necessariamente é falta de foco e sim acúmulo de experiência. Trabalhei em empresas, numa das maiores TVs do mundo, escrevi um livro best seller que me orgulho muito. Mas do fundo da minha alma quero poder trabalhar mais profundamente com o comportamento humano. Fiz uma pós em Neurociência que me abriu muito a mente e me veio o desejo de estudar psicologia. Algumas pessoas me recomendaram a formação em psicanalise, ate porque é mais curta, mas eu teria que seguir essa linha”, continuou.

E finalizou: “Tudo, além disso, recomendo terapia. Quero poder ser essa profissional que também chega mais fundo. Que venha mais essa jornada. Ate aqui sempre que segui minha intuição e não me deixei ser orientada por ego, dinheiro e fama deu certo, tudo diferente disso só tropecei. Com Coragem e Humildade… vou seguir!”.

Veja: